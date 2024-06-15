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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Не покидающую топ-20 по заработкам RPG Uma Musume: Pretty Derby скачали всего 21 миллион ра...

Не покидающую топ-20 по заработкам RPG Uma Musume: Pretty Derby скачали всего 21 миллион ра...

Не покидающую топ-20 по заработкам RPG Uma Musume: Pretty Derby скачали всего 21 миллион разРазработчики мобильной игры Uma Musume: Pretty Derby, которая постоянно находится в топ-20 среди мобильных игр по заработкам, сообщили, что их проект был скачан более 21 миллиона раз.

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