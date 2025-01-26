❗️В Красноперекопске ко Дню Победы установят памятник участникам спецоперации Как сообщил глава местной администрации Олег Бурлака, сейчас объявлен марафон по сбору средств на открытие памятника.
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❗️В Красноперекопске ко Дню Победы установят памятник участникам спецоперации Как сообщил глава местной администрации Олег Бурлака, сейчас объявлен марафон по сбору средств на открытие памятника.