Армения предоставила жильё более чем 47 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха

Власти Армении предоставили жильё более чем 47 тысячам вынужденных переселенцев из непризнанной Нагорно-Карабахской республики, что составляет около 47% всех беженцев, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
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