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Армения предоставила жильё более чем 47 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха

Армения предоставила жильё более чем 47 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха

Власти Армении предоставили жильё более чем 47 тысячам вынужденных переселенцев из непризнанной Нагорно-Карабахской республики, что составляет около 47% всех беженцев, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

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