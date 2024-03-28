Александр Новиков отправит подчиненных лично проверять уборку города

Мэр недоволен тем, насколько интенсивно ведется эта работа Организовать ежедневные комиссионные рейды по всем районам города Смоленска - такое поручение руководитель администрации областного центра Александр Новиков дал начальникам территориальных управлений (Ленинского, Заднепровского и Промышленного районов) в понедельник, 25 марта, во время очередного оперативного совещания.