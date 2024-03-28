Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia VetscherskajaWittwer
    Не хочу быть экспертом или оригинальной. Показывали интервью с тем, кто выбил оружие, а дальше? Что дальше? Секрет?!...Посетители «Кроку...
  • Александр Сысоев
    У меня эта арифметика тоже вызывает вопросы.Посетители «Кроку...
  • Natalia VetscherskajaWittwer
    У меня вопрос?! Простая , ну прямо детская арифметика, хотите математика. Итак: завержали 4 террориста. Держим у ум...Посетители «Кроку...

Александр Новиков отправит подчиненных лично проверять уборку города

Александр Новиков отправит подчиненных лично проверять уборку города

Мэр недоволен тем, насколько интенсивно ведется эта работа Организовать ежедневные комиссионные рейды по всем районам города Смоленска - такое поручение руководитель администрации областного центра Александр Новиков дал начальникам территориальных управлений (Ленинского, Заднепровского и Промышленного районов) в понедельник, 25 марта, во время очередного оперативного совещания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх