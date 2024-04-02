Выручка Apple может снизиться впервые почти за десятилетие из-за замедления продаж iPhone. По прогнозам аналитиков, общая выручка американской компании и прибыль на акцию снизятся в годовом исчислении впервые с 2016 года из-за ее тяжелого положения в США, ЕС и Китае, сообщает Quartz.