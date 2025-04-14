Загадочный артефакт в Японии вызвал волнение у учёных: в чём его особенность

В Японии обнаружена уникальная древняя конструкция.В небольшом посёлке Асука в префектуре Нара, к юго-востоку от Осаки, обнаружен загадочный холм, который стал местной туристической достопримечательностью.
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