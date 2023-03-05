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Раджабов победил Рибовича в дебютном бое в UFC

На UFC 285 состоялся бой в легком весе между Эстебаном Рибовичем и Лоиком Раджабовым. Раджабов победил единогласным решением судей.

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