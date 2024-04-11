Лучшие Анекдоты из Питера за 11.04.2024

***** Пешеходы в Москве: - Так, мне нужно быть на работе через 6 минут и 17 секунд… Боже, быстрее… Прочь с дороги… Перехожу на сверхсветовую скорость… Пешеходы в Петербурге: - М-м-м, какое чудное утро, как хорошо, что все в мире тлен, время - социальный конструкт, некуда спешить, о, дохлый голубь, встану посмотрю… ***** Считаете женщину слабым полом - тогда попробуйте ночью забрать у нее одеяло! ***** Уважаемые сотрудники! Просьба к тем, кто пришел чуть-чуть попозже держаться правой стороны коридора, чтобы не сталкиваться с теми, кто ушел чуть-чуть пораньше! ***** Сервис интернет-магазинов выходит на новый уровень - оператор, предложивший забрать мне мелкий заказ, отсутствующий здесь в наличии, самовывозом из города в 158 км от моего расположения, не забыл спросить: "Удобно ли Вам будет?" ***** Иногда встаёшь с той ноги, а день не тот.