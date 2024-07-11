Телеведущая Татьяна Лазарева была заочно арестована Замоскворецким районным судом Москвы по делу об оправдании терроризма.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно арестовали по делу об оправдании терроризма
Комментарии
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АндрейБорков
Если ее не удастся арестовать, то не грех и замочить. Опять же, как писал А.С. Пушкин в "Евгении Онегине" "....его(в данном случае её) пример другим наука..." То есть если эта лярва примет смерть лютую жуткую, поймать мстителей не удастся, власти РФ не будут оправдываться и опровергать то, что шалава не просто так околела, а по поводу. Властям РФ по данному поводу просто надо будет молчать и все, ни каких комментариев, ни каких выступлений и ни каких оправданий и опровержений! А оставлять на воле эту шалашовку нельзя.
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