Телеведущую Татьяну Лазареву заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

АндрейБорков

Если ее не удастся арестовать, то не грех и замочить. Опять же, как писал А.С. Пушкин в "Евгении Онегине" "....его(в данном случае её) пример другим наука..." То есть если эта лярва примет смерть лютую жуткую, поймать мстителей не удастся, власти РФ не будут оправдываться и опровергать то, что шалава не просто так околела, а по поводу. Властям РФ по данному поводу просто надо будет молчать и все, ни каких комментариев, ни каких выступлений и ни каких оправданий и опровержений! А оставлять на воле эту шалашовку нельзя.