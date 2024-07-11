Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    интересно , кого представляет данный адвокат , чьи интересы ???🤔Генерал Попов поп...
  • Ингерман Ланская
    эт вам не нищая совдепия, которая клянчила у всего мира - пожрать!!Россия возглавила...
  • Роза Семиренко
    Дождались?!Киев получил истр...

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева была заочно арестована Замоскворецким районным судом Москвы по делу об оправдании терроризма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Если ее не удастся арестовать, то не грех и замочить. Опять же, как писал А.С. Пушкин в &quot;Евгении Онегине&quot; &quot;....его(в данном случае её) пример другим наука...&quot; То есть если эта лярва примет смерть лютую жуткую, поймать мстителей не удастся, власти РФ не будут оправдываться и опровергать то, что шалава не просто так околела, а по поводу. Властям РФ по данному поводу просто надо будет молчать и все, ни каких комментариев, ни каких выступлений и ни каких оправданий и опровержений! А оставлять на воле эту шалашовку нельзя.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх