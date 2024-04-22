Названы надежные полноразмерные внедорожники, которые легко проедут больше 300 тыс. километров

Эксперты изучили предлагаемые на вторичном рынке варианты полноразмерных внедорожников и выделили самые долговечные транспортные средства, которые способны преодолеть расстояние более 300 000 километров без нареканий.
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