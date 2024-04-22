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CAR

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  • Nadezzhda
    Темп технологий китайского автопрома на данный момент самый высокий)) Я за их новинками не успеваю!Седан BAIC U5 Plu...
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Названы надежные полноразмерные внедорожники, которые легко проедут больше 300 тыс. километров

Названы надежные полноразмерные внедорожники, которые легко проедут больше 300 тыс. километров

Эксперты изучили предлагаемые на вторичном рынке варианты полноразмерных внедорожников и выделили самые долговечные транспортные средства, которые способны преодолеть расстояние более 300 000 километров без нареканий.

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