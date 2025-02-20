Одесса, это приговор: минус оружие в порту и подстанция для промзоны – взрывы и пожары

Как сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, сначала жители города сообщали о ПВО и говорили о том, что это гораздо страшнее, чем Герани: те бьют целенаправленно по военным объектам, результат «работы» ПВО сыпется на головы жителей.