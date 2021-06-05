Удивительные факты о Распутине

Кем он был – святым, демоном или просто развратным шарлатаном? Сегодня Григория Ефимовича Распутина величали бы, наверное, экстрасенсом и точно так же приветствовали везде и всюду, а тогда, в начале 20 века, сибирский мужик с репутацией великого целителя добрался до самых верхов, став личным врачом царицы Александры и ее больного гемофилией сына…Лечение сводилось в основном к расслабляющим методикам и отказу от аспирина, в то время новейшего лекарства, которым пытались лечить всё и которое противопоказано при гемофилии.