Военный эксперт Леонков: якобы уничтоженную технику в Сирии могут передать Киеву

США могут передать Украине бронетехнику и другое вооружение, которое якобы было уничтожено в Сирии. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя объявленный Соединенными Штатами новый пакет военной помощи Киеву.