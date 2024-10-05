Старт сезона НХЛ, Головин в «Монако» до 2029-го, историческое решение суда ЕС по делу Диарра, бан Погба за допинг сократили, Тормену ошибочно не удалили за наступ на пах и другие новости

Максим Комаров

И есть милосердие хуже жестокости — это милосердие тех, кто жалеет злодеев и поддерживает их. Это великая ловушка и глубокое падение, если кто возвеличивает злодеев и протягивает им руку, унижает и презирает добрых, об этом сказано: «И не жалей его, и не будь милосерден с ним, и не покрывай его» (Дварим 13:9). А также не следует жалеть бедного в суде, как написано: «И бедному не потворствуй в тяжбе его» (Шмот 23:3), то есть не следует склонять суд к несправедливому решению ради нужды бедняка.