Старт сезона НХЛ, Головин в «Монако» до 2029-го, историческое решение суда ЕС по делу Диарра, бан Погба за допинг сократили, Тормену ошибочно не удалили за наступ на пах и другие новости

1. НХЛ стартовала! В первом матче нового регулярного чемпионата «Баффало» проиграл «Нью-Джерси» (1:4) в Праге.
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