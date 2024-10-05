Старт сезона НХЛ, Головин в «Монако» до 2029-го, историческое решение суда ЕС по делу Диарра, бан Погба за допинг сократили, Тормену ошибочно не удалили за наступ на пах и другие новости

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Не только о футболе

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1. НХЛ стартовала! В первом матче нового регулярного чемпионата «Баффало» проиграл «Нью-Джерси» (1:4) в Праге.

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Комментарии
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КУАТ
Читал, что суд приморья принял решение о ликвидации. Возможно перейдут под другую юрисдикцию.
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14 час.
Максим Комаров
И есть милосердие хуже жестокости — это милосердие тех, кто жалеет злодеев и поддерживает их. Это великая ловушка и глубокое падение, если кто возвеличивает злодеев и протягивает им руку, унижает и презирает добрых, об этом сказано: «И не жалей его, и не будь милосерден с ним, и не покрывай его» (Дварим 13:9). А также не следует жалеть бедного в суде, как написано: «И бедному не потворствуй в тяжбе его» (Шмот 23:3), то есть не следует склонять суд к несправедливому решению ради нужды бедняка.
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4 час.
Максим Комаров
И посему мы посылаем ракеты и бомбардировщики в Ливан, Иран, Йемен и прочее. И то, что на каждого боевика там примерно 10 гражданских, нам пофигу! Ибо, мы милосердны! И милосердием нашим гои подавятся
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4 час.

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