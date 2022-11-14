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Безос пообещал еще при жизни потратить свое богатство на благотворительность

Безос пообещал еще при жизни потратить свое богатство на благотворительность

Джефф Безос — основатель Amazon и четвертый в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием 124 миллиарда долларов — пообещал отдать большую часть своего богатства на благотворительность еще при жизни, сообщил он в интервью CNN.

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