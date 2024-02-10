Путин отменил визит к Эрдогану

Михаил Сартин Друзья во всем мире, в Турции, в Китае, в Африке. Всем помогаем, все предают. Можно было-бы и своим помочь, но на своих уже денег не хватает, так-что медицина, образование, пенсионеры перебьются.

Астон Мартин Торгаши и спекулянты всегда будут жить только выгодой ...🥸