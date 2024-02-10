Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Юрий Николаев
    Ну то что отказался ехать, правильно! Потому что на этого ЧУРДОГАНА надежды как на прошлогодний снег. А для Путина, в...Путин отменил виз...
  • Астон Мартин
    Торгаши и спекулянты всегда будут жить только выгодой ...🥸Путин отменил виз...
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    рабов не жалко...?Врачи рассказали,...

Путин отменил визит к Эрдогану

Путин отменил визит к Эрдогану

А на Украине как раз начали строить завод "Байрактар" Загадки турецкого Султана продолжаются.

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Комментарии
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Михаил Сартин
Друзья во всем мире, в Турции, в Китае, в Африке. Всем помогаем, все предают. Можно было-бы и своим помочь, но на своих уже денег не хватает, так-что медицина, образование, пенсионеры перебьются.
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8 час.
Астон Мартин
Торгаши и спекулянты всегда будут жить только выгодой ...🥸
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3 час.
Юрий Николаев
Ну то что отказался ехать, правильно! Потому что на этого ЧУРДОГАНА надежды как на прошлогодний снег. А для Путина, в общем ___Береженого Бог бережет!
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56 мин.

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