🇺🇦Выведенный из строя в зоне СВО танк Т-72 украинских формирований💥 #ВСУ #ЗСУ #Украина #СВО #Т72.
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🇺🇦Выведенный из строя в зоне СВО танк Т-72 украинских формирований💥 #ВСУ #ЗСУ #Украина #СВО #Т72.
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