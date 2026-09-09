ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и логистики на Украине

Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение групповых ударов по объектам военной промышленности, морским портам, судам и логистическим центрам на Украине, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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