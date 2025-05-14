Штурмовые подразделения общевойсковой армии группировки войск «Восток» продолжают выбивать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с опорных пунктов на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).
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