Авария дня. Смертельная авария в Рязанской области

15 ноября в Рязанской области под Михайловом произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии 39-летний водитель Фольксваген Поло и 52-летний водитель автомобиля Хюндай Солярис погибли на месте аварии, 54-летний водитель Лады Гранты не пострадал.