Не все «китайцы» в России постоянно дорожают. Chery Arrizo 8 за год подешевел почти на полмиллиона рублей

Седан Chery Arrizo 8 сейчас в России гораздо доступнее, чем на старте продаж. Машина дебютировала в России в начале июня 2023 года с ценой 3,4 млн рублей в базовой версии Prestige, а сейчас седан в той же комплектации стоит 2,95 млн рублей.
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