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Закон, порядок, государство

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В Мордовии сельская жительница подозревается в хищении 225 тысяч рублей из борсетки, оставленной водителем в салоне грузовой газели

Следственным отделом ММО МВД России «Ичалковский» возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней жительницы села Кемля, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.

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