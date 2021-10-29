Небензя вновь поставит перед Гутерришем вопрос о девочке, внесенной в базу Миротворца

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что намерен вновь поставить перед генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем вопрос о 12-летней Фаине Савенковой из Луганска, чьи личные данные оказались размещены на сайте украинских националистов "Миротворец".
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