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Бьюти-блогер Горбунова: энзимная пудра отлично подойдет людям с чувствительной кожей

Бьюти-блогер Горбунова: энзимная пудра отлично подойдет людям с чувствительной кожей

Энзимная пудра предназначена для глубокого очищения кожи лица. Она станет идеальным выбором для людей с чувствительной кожей, которым традиционные скрабы противопоказаны, сообщила бьюти-блогер Риа Горбунова, передала «Вечерняя Москва».

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