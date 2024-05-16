Бьюти-блогер Горбунова: энзимная пудра отлично подойдет людям с чувствительной кожей

Энзимная пудра предназначена для глубокого очищения кожи лица. Она станет идеальным выбором для людей с чувствительной кожей, которым традиционные скрабы противопоказаны, сообщила бьюти-блогер Риа Горбунова, передала «Вечерняя Москва».
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