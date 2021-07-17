Мировое обозрение

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Пропавший в Японии спортсмен из Уганды оставил записку о тяжелой жизни на родине

Пропавший в Японии спортсмен из Уганды оставил записку о тяжелой жизни на родине

ТОКИО, 17 июл - РИА Новости. Пропавший на сборах в японском городе Идзумисано тяжелоатлет из Уганды рассказал в записке, которую он оставил в номере, о тяжелой жизни на родине и о том, что намерен искать работу в Японии, сообщило агентство Киодо.

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