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Трое детей и двое взрослых пострадали при ударах дронов ВСУ в Горловке

Трое детей и двое взрослых пострадали при ударах дронов ВСУ в Горловке

Пятеро мирных жителей Горловки, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке в ДНР.

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