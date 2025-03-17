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Царьград

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"Владимир Полуукраинский". Депутаты Государственной Думы России дали Зеленскому новую кличку. Свежие сводки СВО от военкоров

"Владимир Полуукраинский". Депутаты Государственной Думы России дали Зеленскому новую кличку. Свежие сводки СВО от военкоров

Президент Украины Владимир Зеленский войдёт в мировую историю под новым псевдонимом. Так решили в России.

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