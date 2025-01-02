В прямом эфире YouTube-канала Даниэля Дэвиса «Глубокое погружение» бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс высказал мнение, что выступление президента Украины Владимира Зеленского показало его полное непонимание реальности.
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