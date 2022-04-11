Гладков объяснил слухи о «судной ночи» в Белгороде плохой работой ведомств

На оперсовещании регионального правительства 11 апреля выяснилось, что министерство сельского хозяйства, министерство образования, а также администрация Прохоровского района просрочили сообщения, которые поступили в систему «Инцидент менеджмент».
На оперсовещании регионального правительства 11 апреля выяснилось, что министерство сельского хозяйства, министерство образования, а также администрация Прохоровского района просрочили сообщения, которые поступили в систему «Инцидент менеджмент».
Свежие комментарии