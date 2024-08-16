В Южном Чертанове продолжают реконструкцию поликлиники

В Южном Чертанове активно ведутся работы по улучшению качества жизни местных жителей. Реконструкция улицы Дорожной включает в себя строительство путепровода и подземных пешеходных переходов, что значительно упростит передвижение по этому участку города.
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