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Ещё раз поднимете голову - будем стрелять на поражение

Житель Курской области о походе по занятой боевиками местности Житель села Заолешенка, которое находится в 7,5 км от украинской границы и в 1,5 км до города Суджи, рассказал о своём вынужденном пешем походе по занятой боевиками местности.

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Комментарии
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Андрей Якобюк
бандеровские мрази вообще ни кто не должен выжить на территории РОССИИ, да и в укропии, не нужен нам обменный фонд, их и так в нашем плену выше крыши.
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14 час.
Samarium
Два с половиной  ГОДА  идет СВО....Как можно было допустить такое на территории России.... Это в голове не укладывается даже....
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13 час.
Лев Сивохин
Надежда нашего Генштаба на русский авось... Вот что привело к Курской трагедии. А укрофашистов надо уничтожать за содеянное. Не брать в плен. Ни один не должен уйти живым с нашей земли.
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2 час.

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