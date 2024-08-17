Ещё раз поднимете голову - будем стрелять на поражение

Андрей Якобюк бандеровские мрази вообще ни кто не должен выжить на территории РОССИИ, да и в укропии, не нужен нам обменный фонд, их и так в нашем плену выше крыши.

Samarium Два с половиной ГОДА идет СВО....Как можно было допустить такое на территории России.... Это в голове не укладывается даже....