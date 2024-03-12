Гол Торопченко и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» разгромить «Бостон»

«Сент-Луис» в гостях забросил пять шайб в ворота «Бостон Брюинз». В ночь на 12 в Бостоне (штат Массачусетс, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз».