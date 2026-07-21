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Российский корабль провёл боевые стрельбы недалеко от побережья Британии

Российский корабль провёл боевые стрельбы недалеко от побережья Британии Российский сторожевой корабль Балтийского флота провел военные учения недалеко от по.

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