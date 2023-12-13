Командующий Силами обороны Грузии и начальник Генштаба Сил обороны Эстонии обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

Тбилиси, 12 декабря /Синьхуа/ -- Вопросы сотрудничества в сфере обороны и дальнейшие планы развития двусторонних отношений рассмотрели на встрече командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии бригадный генерал Энно Мытс.
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