РФПИ договорился о партнерстве с фармацевтическим холдингом с Кубы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о партнерстве по разработке и производству инновационных лекарственных препаратов с консорциумом, в который входят государственный фармацевтический холдинг Кубы BioCubaFarma и компании России из той же сферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии