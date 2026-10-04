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Пятый канал

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«На память.»: Путин вручил часы участнику учений «Центр-2026»

«На память.»: Путин вручил часы участнику учений «Центр-2026»

Владимир Путин вручил именные часы участнику стратегических учений «Центр-2026». Поздравление от президента случилось во время визита на Чебаркульский полигон 4 октября.

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Betahon

Это старая русская армейская традиции, когда главнокомандующий дарит часы лично в знак высокого уважения доблести и храбрости!