«На память.»: Путин вручил часы участнику учений «Центр-2026»

Владимир Путин вручил именные часы участнику стратегических учений «Центр-2026». Поздравление от президента случилось во время визита на Чебаркульский полигон 4 октября.
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Это старая русская армейская традиции, когда главнокомандующий дарит часы лично в знак высокого уважения доблести и храбрости!