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Тульские новости

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В Туле на празднике «День добра» приняли участие 200 детей

В Туле на празднике «День добра» приняли участие 200 детей

6 июня в Туле прошла традиционная благотворительная акция под названием «День добра». Это мероприятие стало настоящим праздником для более чем десяти фондов и организаций социальной защиты области, которые привели своих подопечных отметить начало лета.

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