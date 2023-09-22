Хакнем

395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    возможно что учителя не ахти - не умеют преподавать предмет как следует, относятся к работе формально, с прохладцей.....Дети назвали “лиш...
  • НС
    черчение очень интересный и полезный предмет - мелкую моторику рук развивает,приучает к аккуратности и даёт понятия о...Дети назвали “лиш...
  • НС
    у   нас ветеран войны вёл НВП, подполковник танковых войск в отставке  Галей Мубаракшевич Валеев. В войну правда он в...Дети назвали “лиш...

Дети назвали “лишние” по их мнению школьные предметы. Список удивляет

Дети назвали “лишние” по их мнению школьные предметы. Список удивляет

Заканчивается еще только первый месяц учебного года 2022/2023, а школьники уже несколько устали и даже назвали предметы, которые им совершенно неинтересны и кажутся “лишними”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
у   нас ветеран войны вёл НВП, подполковник танковых войск в отставке  Галей Мубаракшевич Валеев. В войну правда он в пехоте воевал. Но человек был бывалый - например о Тоцких учениях с применением реального ЯО я впервые услышал от него, а он в них участвовал!   Он был нам как отец родной, воспитывал, а не только учил. И мы его с благодарностью вспоминаем.
Ответить
22 мин.
НС
черчение очень интересный и полезный предмет - мелкую моторику рук развивает,приучает к аккуратности и даёт понятия о будущей работе как будущим инженерам и техникам, так и рабочим.  Не умея читать чертежи не сделаешь даже самую простую деталь. И даже если хочешь напечатать на 3Д-принтере - всё равно надо уметь чертить и читать чертежи.
Ответить
18 мин.
Н
НС
возможно что учителя не ахти - не умеют преподавать предмет как следует, относятся к работе формально, с прохладцей.... Да и дети сейчас такие - ничего им неинтересно,кроме гаджетов. Надо с малых лет развивать ребёнка и умело нагружать и его мозг и руки.
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх