Заканчивается еще только первый месяц учебного года 2022/2023, а школьники уже несколько устали и даже назвали предметы, которые им совершенно неинтересны и кажутся “лишними”.
Дети назвали “лишние” по их мнению школьные предметы. Список удивляет
Комментарии
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НС
у нас ветеран войны вёл НВП, подполковник танковых войск в отставке Галей Мубаракшевич Валеев. В войну правда он в пехоте воевал. Но человек был бывалый - например о Тоцких учениях с применением реального ЯО я впервые услышал от него, а он в них участвовал! Он был нам как отец родной, воспитывал, а не только учил. И мы его с благодарностью вспоминаем.
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22 мин.
НС
черчение очень интересный и полезный предмет - мелкую моторику рук развивает,приучает к аккуратности и даёт понятия о будущей работе как будущим инженерам и техникам, так и рабочим. Не умея читать чертежи не сделаешь даже самую простую деталь. И даже если хочешь напечатать на 3Д-принтере - всё равно надо уметь чертить и читать чертежи.
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18 мин.
Н
НС
возможно что учителя не ахти - не умеют преподавать предмет как следует, относятся к работе формально, с прохладцей.... Да и дети сейчас такие - ничего им неинтересно,кроме гаджетов. Надо с малых лет развивать ребёнка и умело нагружать и его мозг и руки.
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15 мин.
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