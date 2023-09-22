Дети назвали “лишние” по их мнению школьные предметы. Список удивляет

НС у нас ветеран войны вёл НВП, подполковник танковых войск в отставке Галей Мубаракшевич Валеев. В войну правда он в пехоте воевал. Но человек был бывалый - например о Тоцких учениях с применением реального ЯО я впервые услышал от него, а он в них участвовал! Он был нам как отец родной, воспитывал, а не только учил. И мы его с благодарностью вспоминаем.

НС черчение очень интересный и полезный предмет - мелкую моторику рук развивает,приучает к аккуратности и даёт понятия о будущей работе как будущим инженерам и техникам, так и рабочим. Не умея читать чертежи не сделаешь даже самую простую деталь. И даже если хочешь напечатать на 3Д-принтере - всё равно надо уметь чертить и читать чертежи.