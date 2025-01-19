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Мелони задумала революцию в ЕС. Крик стоял на весь зал

Мелони задумала революцию в ЕС. Крик стоял на весь зал

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони задумала "революцию" в ЕС. Она потребовала, чтобы столицу Европейского союза перенесли из Брюсселя в Рим.

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