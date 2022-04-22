РИА Новый день

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Опять кокаина с ацетоном нанюхался?Зеленский заявил ...
  • Валентин Щербаков
    Ты, сука гейропейская, Боррель, за базаром следи, ведь ответ придется держать....Боррель обвинил Р...
  • Лидия Санникова
    А острова японские, оккупированные сша. Молчат, Подстилки.Япония вернулась ...

В Челябинске запустят «садовый» троллейбус

В Челябинске запустят «садовый» троллейбус

В Челябинске сообщили о запуске сезонного троллейбуса. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «ЧелябГЭТ», в связи с началом садоводческого сезона, с 1 мая по 15 октября открывается движение троллейбусного маршрута №21с «ЧТЗ – ТЭЦ №3».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх