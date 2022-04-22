В Челябинске запустят «садовый» троллейбус

В Челябинске сообщили о запуске сезонного троллейбуса. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «ЧелябГЭТ», в связи с началом садоводческого сезона, с 1 мая по 15 октября открывается движение троллейбусного маршрута №21с «ЧТЗ – ТЭЦ №3».