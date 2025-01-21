Депутат Картаполов назвал возможной встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. Депутат Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов считает, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным вполне вероятна.
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