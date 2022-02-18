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Владимир Ефимов: почти пять тысяч раз горожане воспользовались Чат-ботом «Самострой.net»

Владимир Ефимов: почти пять тысяч раз горожане воспользовались Чат-ботом «Самострой.net»

Чат-бот по проверке объектов недвижимости на наличие нарушений начал работать прошлым летом. С момента запуска к нему обратились почти пять тысяч раз, в результате было подтверждено 372 нарушения.

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