Так получилось, что я вчера общался с английскими двадцатилетними парнями, которые приехали в Россию в качестве туристов.
Взгляд на нас из Лондона
Комментарии
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Людмила Фирстова
Конкин, вы опять с дерьмом на вентилятор! Достал уже всех
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6 час.
Александр Попов
В АНГЛОЗАСРАНКЕ не ВСЕ СОРОСЯТА, но и ЭТИ то-же ЗАСРАНЦЫ. Они не хотят наводить ПОРЯДОК в СРАНОУНИТАЗЕ, ХОТЯТ куда-то, где гамбургер ДЕШЕВЛЕ. Такое в России не нужно.
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35 мин.
Людмила Фирстова
Александр, это вы продемонстрировали весь свой словарный запас? Не завидую вашей жене...
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31 мин.
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