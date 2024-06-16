Взгляд на нас из Лондона

Конкин, вы опять с дерьмом на вентилятор! Достал уже всех

Александр Попов

В АНГЛОЗАСРАНКЕ не ВСЕ СОРОСЯТА, но и ЭТИ то-же ЗАСРАНЦЫ. Они не хотят наводить ПОРЯДОК в СРАНОУНИТАЗЕ, ХОТЯТ куда-то, где гамбургер ДЕШЕВЛЕ. Такое в России не нужно.