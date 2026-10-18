📷❗️Оптико-электронная система MICRO-D от Microcon Vision Израильская компания Microcon Vision анонсировала выпуск компактной многоканальной полезной нагрузки MICRO-D, предназначенной для интеграции в состав БЛА легкого класса.
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