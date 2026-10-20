Mesh-система Wi-Fi 8 с двумя портами 10GbE Asus объявила о начале поставок ZenWiFi BN12 — системы Mesh-сетей, которую компания называет первой в мире с поддержкой Wi-Fi 8.
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