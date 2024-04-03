Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Вроде умный человек, а несёт такую ахинею: предлагает создавать в нарушение Конституции РФ "местечковые " силы оборон...Глава Татарстана ...
  • АндрейБорков
    Искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. А в остальном произошедшее...В Москве из-за шт...
  • Россиянин
    Вот мигрантам и работа нашлась.Путин предложил п...

На Алтае замначальника колонии семь лет заставлял заключенных делать сувениры

На Алтае замначальника колонии семь лет заставлял заключенных делать сувениры

За свой труд заключенные недополучили более 3,4 млн рублей В Алтайском крае бывшего заместителя начальника исправительной колонии ИК-10, расположенной в Рубцовске, будут судить за превышение должностных полномочий, сообщает региональный СК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх