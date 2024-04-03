На Алтае замначальника колонии семь лет заставлял заключенных делать сувениры

За свой труд заключенные недополучили более 3,4 млн рублей В Алтайском крае бывшего заместителя начальника исправительной колонии ИК-10, расположенной в Рубцовске, будут судить за превышение должностных полномочий, сообщает региональный СК.
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