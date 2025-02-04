Прогноз погоды в Крыму на 4 февраля В Симферополе 0 и небольшой снегВ Севастополе +3 и небольшой снегВ Евпатории +3 и небольшой снегВ Черноморском +3 и небольшой снегВ Джанкое +2 и небольшой снегВ Ялте +3 и малооблачноВ Алуште +4 и небольшой дождьВ Керчи +2 и небольшой снегВ Армянск.