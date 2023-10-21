На Украине долг за электричество превысил 1,6 млрд долларов

РИАМО - 21 окт. Глава национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир кудрицкий заявил, что общий долг на украинском рынке электрической энергии достигает отметки в 60 млрд гривен (более 1,6 млрд долларов).
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