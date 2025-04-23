Бен-Гвир: Республиканцы США поддерживают бомбардировки Газы

Ультраправый израильский министр Итамар Бен-Гвир заявил, что высшие законодатели-республиканцы США поддерживают бомбардировки «продовольственных и гуманитарных складов» в Газе, 23 апреля сообщает Al-Jazeera.
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