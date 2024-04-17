Украина начала выпуск аналога российского «Ланцета»

Украина признала высокую эффективность барражирующих боеприпасов «Ланцет» при поражении украинских военных целей, запустив производство собственных копий этих российских дронов, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
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